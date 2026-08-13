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НовостиПроисшествия13 августа 2026 8:15

Хабиров: целью атаки ВСУ на Башкирию был логистический центр в Чишминском районе

Хабиров сообщил, что на месте падения обломков дронов тушат пожар
Семен ЗИМИН
Хабиров: целью атаки ВСУ на Башкирию был логистический центр в Чишминском районе

Хабиров: целью атаки ВСУ на Башкирию был логистический центр в Чишминском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на территорию Башкирии. Всего силами ПВО было сбит 21 дрон, запущенный киевским режимом. Как сообщил глава республики Радий Хабиров в мессенджере «Макс», основная часть целей была ликвидирована в небе над Салаватом.

По данным властей, главной мишенью для украинских боевиков стал объект инфраструктуры — логистический центр, расположенный в Чишминском районе.

Радий Хабиров пояснил, что в настоящее время на месте падения обломков ведется тушение пожара. Глава региона добавил, что для борьбы с огнем был задействован специализированный пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

В ходе атаки пострадали два мирных жителя, которые получили ранения различной степени тяжести. Руководство республики заверило, что пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.