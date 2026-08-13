Кравцов: проблема зарплаты для педагогов остается острой

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Проблема зарплаты педагогов остается острой в ряде регионов. Минтруд и Минфин прорабатывают единые подходы к оплате труда. Об этом заявил министр Просвещения Сергей Кравцов в своей речи на собрании с преподавателями в Татарстане.

Проблема низкой оплаты труда в образовании остаётся острой, особенно в некоторых регионах. Ведётся разработка единой системы оплаты труда. В 2025 году на повышение зарплат педагогов выделено 3,5 миллиарда рублей из национального проекта «Производительность труда».

Еще одна проблема, по мнению Кравцова, — это огромная нагрузка и отчетность. Минпросвещения делают все, чтобы снизить занятость преподавателей. Учителя теперь заполняют не более пяти отчетов, воспитатели — не более двух, всего отменено до 157 документов. Ранее KP.RU рассказал, какие еще изменения произойдут в школах с 1 сентября.