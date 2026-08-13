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НовостиПолитика13 августа 2026 8:21

Рябков подтвердил готовность Москвы оперативно принять Уиткоффа и Кушнера

Москва готова организовать прием Уиткоффа и Кушнера, когда станут известны их планы, утонил Рябков
Мария СПИРИДОНОВА
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва сможет оперативно организовать прием специального представителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и старшего советника американского лидера Джареда Кушнера, как только станут известны их планы. Замглавы российского МИД отметил, что этот вопрос остается в поле зрения российского внешнеполитического ведомства.

«Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», — сказал Рябков журналистам.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по вопросам, представляющим взаимный интерес. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия хочет обсудить экономические вопросы с США. При этом о возобновлении экономического сотрудничества с Россией говорил и сам президент США Дональд Трамп.