Рябков подтвердил готовность Москвы оперативно принять Уиткоффа и Кушнера

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва сможет оперативно организовать прием специального представителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и старшего советника американского лидера Джареда Кушнера, как только станут известны их планы. Замглавы российского МИД отметил, что этот вопрос остается в поле зрения российского внешнеполитического ведомства.

«Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», — сказал Рябков журналистам.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по вопросам, представляющим взаимный интерес. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия хочет обсудить экономические вопросы с США. При этом о возобновлении экономического сотрудничества с Россией говорил и сам президент США Дональд Трамп.