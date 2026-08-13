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НовостиОбщество13 августа 2026 8:26

В Минпросвещения поставили точку в вопросе об отмене домашних заданий для школьников

Кравцов: Минпросвещения не планирует отменять домашние задания
Мария СПИРИДОНОВА
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников. В видеообращении на августовском совещании работников образования и науки Татарстана он отметил, что такая практика необходима для закрепления пройденного материала.

По словам Кравцова, в адрес министерства поступает много вопросов об отмене домашних заданий, однако ведомство не намерено идти на такой шаг. При этом министр признал, что работу в этом направлении следует совершенствовать.

Ранее Минпросвещения ограничило время уроков во вторую смену, установив, что занятия должны завершаться не позднее 19:00. Соответствующие рекомендации уже направлены в регионы. Согласно документу, обучение во вторую смену разрешено только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов.