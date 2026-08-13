Рябков: следующий генсек должен прислушаться к РФ, если не хочет угасания ООН. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Следующий генеральный секретарь должен прислушаться к Российской Федерации, если не хочет угасания ООН. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Кроме того, российский дипломат подчеркнул, что ООН находится в затяжном кризисе. Россия же наблюдает за всеми кандидатами на пост генерального секретаря Организации.

Ранее кандидат на пост генерального секретаря ООН и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что международная организация утрачивает актуальность и медленно умирает. Он отметил, что ООН не вносит существенного вклада в разрешение новых кризисов и межгосударственных конфликтов.