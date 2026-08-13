В ЦИК рассказали о новом способе мошенничества во время голосования Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники обманывают россиян, побуждая голосовать через мессенджеры. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала новую мошенническую схему. Избирателям и членам избирательных комиссий в мессенджере поступают сообщения от неизвестных лиц, которые представляются домой службой и предлагают якобы принять участие в электронном голосовании через мессенджеры», — рассказала Памфилова о новом способе мошенничества.

Она подчеркнула, что такого способа голосования не существует. Глава ЦИК обратила внимание, что это лишь новый способ ограбить россиян. Принять участие в голосовании можно, только придя в избирательный участок, а не нажимая кнопки в «Максе» или Telegram.

Ранее KP.RU рассказал, что МВД перечислило главные способы обмана россиян мошенниками. Аферисты используют изощренные методы давления на жертв.