Путин назвал важной задачей увековечивание памяти героев СВО

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Увековечивание памяти героев специальной военной операции представляет собой одну из важных задач государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки на остров Итуруп.

По словам главы государства, необходимо сохранять историческую правду о подвигах российских военных, участвующих в спецоперации, чтобы будущие поколения помнили о мужестве и самоотверженности защитников Отечества.

«Конечно, людям бы хотелось, чтобы это все было (увековечивание памяти бойцов СВО – прим. ред.), а государству это очень важно, чтобы такая работа проводилась», - сказал Путин.

Президент указал на важность системного подхода к этой работе, включающей создание памятных объектов, увековечивание имен героев и сохранение свидетельств об их подвигах.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия стоит в важной точке завершения СВО. По его словам, в ближайшем будущем решиться дальнейшая судьба нашей страны.