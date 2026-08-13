Путин рассказал, о чем его спрашивают участники СВО Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин назвал работу по увековечиванию памяти героев специальной военной операции одной из важнейших государственных задач.

«Я когда встречаюсь с ребятами — участниками СВО — многие задают вопрос: "А как-то это будет оставаться в истории, будет ли государство обращать внимание на то, что они делают?". Конечно, людям бы хотелось, чтобы это все было, а государству это очень важно, чтобы такая работа проводилась», — уточнил президент.

Ранее российский лидер отдельно останавливался на теме мужества российских военнослужащих. Он напомнил, что неоднократно называл этих ребят настоящими героями и по-прежнему придерживается этого мнения.

Глава государства отметил принципиальную разницу между разговорами о храбрости и реальным нахождением на линии боевых действий. По его словам, одно дело рассуждать о смелости, и совсем другое — оказаться под свистом пуль и в зоне действия вражеских дронов. Президент добавил, что бойцы ежедневно демонстрируют мужество и упорство, продвигаясь вперед в сложнейших условиях.