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НовостиЗдоровье13 августа 2026 9:58

Семечки оказались полезными для профилактики инсульта: объяснение врача

Диетолог Соломатина: семечки могут способствовать снижению риска инсульта
Анастасия ПИГИНА
Оптимальной порцией врач назвала небольшую горсть свежих нежареных семян.

Оптимальной порцией врач назвала небольшую горсть свежих нежареных семян.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Умеренное употребление семян подсолнечника может быть полезно для здоровья сосудов и в составе сбалансированного рациона способствовать снижению риска инсульта. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие вещества в семечках помогают поддерживать нормальную работу сосудов. Об этом пишет «Абзац».

«Омега-6 поддерживает иммунную систему, помогает регулировать уровень хронического воспаления в организме. Инфекция провоцирует выработку эйкозаноидов, как результат – повреждается эндотелий сосудов», – уточнила Соломатина.

Пользу для сосудов также связывают с витамином Е и магнием. Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами и помогает защищать клетки от повреждений, а магний способствует расслаблению сосудов и поддержанию нормального кровотока.

По словам специалиста, семечки не являются лечебным продуктом и отличаются высокой калорийностью, поэтому есть их стоит в небольшом количестве. Оптимальным вариантом врач назвала небольшую горсть свежих нежареных или слегка подсушенных семян. При этом важно следить за их свежестью, поскольку при длительном хранении в продукте могут развиваться грибки.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Варшавская в беседе с KP.RU рассказала, что семена подсолнечника могут быть полезны людям с недостатком белков и жиров в рационе.