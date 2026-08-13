В 2025 году в Смоленской области было заключено более шестисот социальных контрактов

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

На очередном заседании Правительства Смоленской области под председательством главы региона Василия Анохина были озвучены параметры поддержки и обозначены планы на 2026 год по количеству заключённых социальных контрактов.

Так, на открытие своего дела предоставляется до 350 тысяч рублей, на развитие ЛПХ – до 200 тысяч рублей. При поиске работы предусмотрена ежемесячная выплата в размере 20,4 тысяч рублей при оформлении социального контракта и после трудоустройства в течение трех месяцев.

Также действует региональный социальный контракт – дополнительная мера поддержки, которая позволяет получить до 350 тысяч рублей на приобретение дорогостоящего оборудования для бизнеса или сельского хозяйства. Таким образом, общая сумма поддержки в рамках социального контракта может достигать 700 тысяч рублей.

На 2026 год в Смоленской области запланировано заключить 663 социальных контракта. В том числе планируется заключить не менее 170 контрактов по направлению поиска работы и более 440 – на ведение предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Необходимо отметить, что с 2026 года социальный контракт для участников специальной военной операции действует без учета оценки среднедушевого дохода.

Подать заявление на заключение социального контракта можно через портал Госуслуг, либо обратиться в любой орган социальной защиты или МФЦ.