«Мы бережем свое языковое многообразие»: Елена Япольская объяснила, почему Владимир Путин в поездках по регионам здоровается на языках народов РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Советник российского лидера Елена Ямпольская в эфире радио «Комсомольская правда» ответила на вопрос, почему Владимир Путин в поездках по регионам России часто здоровается с людьми на языках местных народов.

«Когда бываю в поездках с Путиным, он часто здоровается с людьми на их родном языке. В Башкирию приедет или в Татарстан, обязательно скажет «салам» или «рахмат». В Якутии — по-якутски приветствует», - заметил журналист Александр Гамов.

Елена Ямпольская в ответ напомнила, что такая политика даже закреплена в Конституции России.

«Это очевидные вещи. И именно та государственная политика, которую транслирует наш президент, и которая, на секундочку, записана у нас в Конституции. Мы бережем свое языковое многообразие так же, как и культурное. Россия никогда не была тем самым плавильным котлом, куда все сваливали без разбора и потом получали какую-то усредненную массу. Ничего подобного!» — указала Ямпольская.

По её словам, между народами России происходит обмен красотой - своими легендами, песнями, ремеслами. А русский язык, государственный язык объединяет народы России.

При этом три миллиона российских школьников изучают родные языки своих народов. Такую статистику также привела Елена Ямпольская, отметив правильность такого подхода к сохранению культурного наследия.

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