Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях

На Гавайях началось новое извержение вулкана Килауэа. Фото: REUTERS.

На Гавайях началось новое извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Новый, 53-й эпизод продолжающегося извержения начался в кратере Халемаумау на вершине Килауэа 12 августа около 15:45 по местному времени. Фонтаны лавы из северного жерла поднимались на высоту 25–30 метров.

Перед началом активной фазы специалисты фиксировали небольшие выбросы и кратковременные потоки лавы. Позднее один из них растянулся более чем на 600 метров от жерла. Шлейф вулканических газов поднялся примерно на 1,8 километра.

Все жерла и потоки лавы пока остаются в пределах кратера Халемаумау на территории национального парка «Гавайские вулканы». Уровень опасности для Килауэа установлен как WATCH, авиационный цветовой код — оранжевый.

Еще в начале июня Килауэа вновь извергался. Тогда специалисты зафиксировали уже 48-й эпизод активности продолжающегося извержения. Килауэа считается одним из наиболее активных вулканов на планете.