Убийца 9-летнего Паши извинился перед его матерью на суде: душегуб прятал лицо и незаметно улыбался Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградском областном суде стартовал процесс по делу об убийстве 9-летнего Паши. Обвиняемый в расправе над ребенком 38-летний предприниматель Петр Жилкин впервые предстал перед судом и увидел мать погибшего мальчика. Подробностями делится «КП-Петербург».

По версии следствия, мужчина заманил школьника на парковке торгового центра, отвез в свой коттедж и надругался над ним. Когда ребенок пригрозил рассказать о случившемся полиции, злоумышленник задушил его.

На заседании подсудимый пытался спрятать лицо за бумагами, хотя фотографам удалось запечатлеть его улыбку. Мать Паши приехала в суд в черной одежде и темных очках.

«Конечно, мы ожидаем пожизненного наказания для обвиняемого, других мнений быть не может. Мы доверяем судье, он вынесет объективное и справедливое решение. Мама Паши пришла в суд с температурой, ей в целом морально тяжело. Она находится в подавленном состоянии. Это очень тяжело, увидеть человека, убившего сына», — уточнил адвокат Никита Сорокин.

Во время заседания Жилкин в клетке демонстративно отвернулся от прессы и не отвечал на вопросы о раскаянии. Однако перед выводом из зала он все же пробормотал в сторону матери погибшего нечто похожее на извинения. Впереди запланированы допросы свидетелей и экспертизы, поэтому приговор, вероятно, вынесут только в следующем году.

Напомним, что трагедия произошла в конце января. Четыре дня ребёнка искали полицейские, волонтёры и неравнодушные граждане. Поймать преступника удалось лишь 2 февраля под Псковом, когда тот решил спрятаться в съемной квартире.