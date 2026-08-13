Глава Адыгеи и руководитель Росавтодора подвели итоги дорожных проектов в республике

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

В столице состоялась рабочая встреча руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Центральными темами стали текущее состояние транспортной инфраструктуры региона, реализация ключевых мероприятий государственных программ и национальных проектов в области дорожного строительства. В обсуждении также участвовали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков, министр строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Адыгеи Валерий Картамышев, начальник ГБУ РА «УАД «Адыгеяавтодор» Алексей Корешкин и официальный представитель республики при Президенте РФ Бислан Мугу.

Роман Новиков акцентировал внимание на таком важном критерии, как оценка гражданами качества и доступности автодорог. За последние несколько лет Адыгея заметно улучшила свои позиции в соответствующих рейтингах и входит в число субъектов-лидеров, где дорожные проекты в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполняются с высокими показателями. Он подчеркнул, что строительство дорог имеет ярко выраженную социальную направленность и непосредственно влияет на повседневную жизнь как в конкретном регионе, так и во всей стране. Именно поэтому безопасные и качественные трассы остаются безусловным приоритетом для Росавтодора. Ведомство планомерно модернизирует сеть федеральных дорог в каждом регионе, и эта работа приносит ощутимые результаты. По опросам жителей Адыгеи в 2025 году, уровень удовлетворенности федеральными, региональными и местными дорогами достиг 74%, что существенно выше среднероссийского показателя. Это свидетельствует о том, что люди замечают труд дорожников, а руководство республики выбрало верный курс, и важно сохранять достигнутый темп. Кроме того, Роман Новиков сообщил, что до конца 2031 года в Адыгее планируется построить, реконструировать и отремонтировать более 130 километров федеральных трасс.

Мурат Кумпилов поблагодарил главу Росавтодора за внимание и поддержку региона в решении стратегических инфраструктурных задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным. Важными ориентирами в этой деятельности служат и наказы избирателей, зафиксированные в народной программе «Единой России». Глава республики отметил, что при федеральном содействии в Адыгее последовательно формируется единая дорожная сеть, обеспечивающая комфорт и безопасность людей. В прошлом году на эти цели направили 3 миллиарда рублей, отремонтировали 38 участков общей протяженностью 79 километров и 5 мостов. В итоге в нормативное состояние приведено почти 89% дорог городских агломераций и около 73% трасс регионального и межмуниципального значения. В текущем году запланирован ремонт 24 участков длиной 64,6 километра и четырех мостов. На данный момент в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на региональной сети уже завершены работы на более чем 30 километрах.

Стороны подробно остановились на крупных дорожных объектах, реализуемых при поддержке Минтранса России и Росавтодора. В прошлом году стартовало строительство второго этапа третьей очереди автодороги в обход Майкопа, протяженностью свыше 11 километров. Этот участок станет логическим продолжением существующей трассы и завершит формирование полноценного объездного маршрута вокруг столицы республики. После ввода объекта появится прямой выезд на федеральную дорогу А-159, ведущую к Кавказскому государственному биосферному заповеднику.

Для повышения доступности туристических мест в горной местности в этом году начато строительство третьей очереди второго пускового комплекса автодороги Гузерипль – плато Лагонаки, длиной 7,4 километра. Эта дорога замкнет популярные туристические маршруты, откроет доступ к новым локациям и смотровым площадкам. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России».

Еще один значимый проект, который детально рассмотрели на встрече, – реконструкция участка трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский, протяженностью 13 километров, а также строительство новой транспортной развязки на 19-м километре этой федеральной дороги, между поселками Яблоновский и Энем. Сейчас готовится конкурсная документация, а федеральные дорожники планируют приступить к строительно-монтажным работам уже осенью. Глава Адыгеи подчеркнул, что этот объект крайне важен для региона: его воплощение разгрузит один из самых напряженных участков федеральной трассы в республике и улучшит логистику для промышленного парка «Энем».

«В целом дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в Адыгее влияет на развитие экономики и привлечение инвестиций, способствует распределению транспортного потока на трассах с интенсивным движением в горы и к Черноморскому побережью. Каждый построенный мост, отремонтированная развязка или обновленный участок трассы – это прямой вклад в комфорт жителей республики, безопасность на дорогах и развитие всего региона», – резюмировал Мурат Кумпилов.