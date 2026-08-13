Сколько нужно ждать после родов до новой беременности: ответ гинеколога

Перед планированием следующей беременности важно учитывать состояние здоровья. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оптимальный интервал между беременностями зависит от состояния здоровья женщины, однако слишком короткий промежуток может не дать организму восстановиться. Акушер-гинеколог и репродуктолог Марзи Абдуллаева рассказала, почему беременность вскоре после родов может переноситься тяжелее. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если интервал меньше даже года, наступает истощение. Пациентка не восстановилась, питательных веществ может не хватать, беременность протекает тяжелее», – заявила Абдуллаева.

По словам специалиста, во время беременности и грудного вскармливания ребенок получает необходимые питательные вещества из организма матери. Поэтому после родов у некоторых женщин могут возникать проблемы с зубами и позвоночником, связанные с повышенной нагрузкой на организм.

Врач отметила, что запас прочности у каждой женщины индивидуален. При выраженном истощении организм может самостоятельно препятствовать новому зачатию. Поэтому перед планированием следующей беременности важно учитывать состояние здоровья и дать организму время на восстановление.

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