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НовостиПолитика13 августа 2026 11:00

Путин оценил «лежащие» на воде облака с борта крейсера «Варяг»

Генерал Лиин объяснил. что «лежащие» на воде облака часто можно увидеть на Камчатке
Марк СОКОЛОВ
Путин оценил «лежащие» на воде облака с борта крейсера «Варяг»

Путин оценил «лежащие» на воде облака с борта крейсера «Варяг»

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин оценил красоту «лежащих» на воде облаков во время учений Тихоокеанского флота.

Глава государства наблюдал за завершающей стадией маневров с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг» в Сахалинской области. Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина обратил внимание президента на особенности дальневосточной погоды. Путин заметил, что облака буквально лежат на воде.

Лиина пояснил, что такое природное явление часто можно увидеть на Камчатке.

«Красиво», — отреагировал Путин.

Во время тех же учений президент предупредил о возможном зеркальном ответе на попытки западных стран захватывать российские суда. Путин подчеркнул, что подобные действия Москва будет расценивать как пиратство. Россия оставляет за собой право принимать ответные меры в любой акватории.