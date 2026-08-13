Стали известны подробности смертельной аварии с микроавтобусом в Грузии: как выжил водитель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Грузии водитель микроавтобуса выпрыгнул из кабины за секунды до того, как машина рухнула в овраг. В результате аварии погибли четверо граждан Белоруссии, а сам виновник теперь задержан и дожидается суда. Об этом сообщает местный телеканал Mtavari Arxi.

На данный момент водитель находится в больнице под круглосуточным наблюдением врачей. Как только медики разрешат его выписать, задержанного этапируют в следственный изолятор.

Ему уже предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло гибель двух и более лиц. По этой статье мужчине грозит тюремный срок от шести до десяти лет лишения свободы.

Страшное дорожное происшествие случилось на западе Грузии в среду поздно вечером. Микроавтобус следовал по маршруту из курортного поселка Гомисмта в город Озургети, который находится в крае Гурия.

По предварительным данным, шофер не справился с управлением на опасном участке дороги, после чего транспортное средство опрокинулось и упало в глубокий овраг.