Развожаев назвал циничным преступлением подрыв военного МО РФ в Севастополе

Развожаев заявил, что все виновные в подрыве военного МО РФ в Севастополе обязательно понесут наказание Фото: Shutterstock.

Подрыв военного Минобороны РФ в Севастополе является крайне циничным преступлением. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев, прокомментировав задержание девушки по делу о подрыву офицера.

По словам губернатора, задержанная на данный момент уже дает показания следственным органам. Она не раскаивается, уточнил глава Севастополя.

«Это циничное преступление против офицера. Исполнительница - 1994 года рождения - уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается», - подчеркнул политик.

Развожаев выразил особую благодарность жителям Севастополя, которые оказали содействие правоохранительным органам в раскрытии данного преступления. Он отметил, что именно бдительность мирных помогла силовикам вовремя поймать злоумышленницу.

«Таких людей город должен знать - обязательно отметим их поступок», - заявил губернатор.

Кроме того, глава Севастополя дал высокую оценку работе сотрудников ФСБ и выразил уверенность в том, что виновные в преступлении обязательно за все ответят.

Ранее KP.RU писал, что 13 августа в Севастополе прогремел взрыв в многоэтажке, где проживал один из военных Минобороны России. Преступницей оказалась 32-летняя женщина, которая совершила теракт по указу украинских спецслужб.