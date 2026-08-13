LB: Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество Фото: REUTERS.

Дочери основателя Microsoft Билла Гейтса Фиби Гейтс может грозить до 20 лет тюрьмы из-за обвинений в мошеннической схеме с cookie stuffing. Об этом сообщает LADbible со ссылкой на расследование Bloomberg.

23-летняя Гейтс вместе с Софией Кианни основала сервис Phia — расширение для браузера, которое помогает находить скидки при покупке одежды и аксессуаров. Компания получает комиссию, если пользователь совершает покупку с помощью сервиса.

Однако Phia заподозрили в присвоении комиссионных за продажи, к которым сервис фактически не имел отношения. По данным Bloomberg, расширение могло автоматически устанавливать партнерские cookies даже тогда, когда пользователь не пользовался функциями Phia. В июне на такие операции якобы пришлось около 51% стоимости товаров, продажи которых сервис приписал себе.

После отключения спорной функции в начале июля ежедневная выручка компании, по данным издания, упала примерно с 80 до 10 тысяч долларов. Представители Phia заявили, что функции, приводившие к ошибочному начислению комиссий, уже удалены, а партнерам начали возвращать деньги.

Американский юрист Ариэль Гивнер пояснила, что cookie stuffing в США может квалифицироваться как мошенничество с использованием электронных средств связи. Максимальное наказание в таком случае может достигать 20 лет лишения свободы, однако решение зависит от конкретных обстоятельств и суда.

Еще в июле Фиби Гейтс уже обвиняли в мошенничестве при работе Phia. Тогда сообщалось, что стартап якобы присваивал комиссионные с покупок, совершенных без его участия. Компания настаивала, что узнала о проблеме лишь незадолго до публикации расследования.