Маск решил «приобрести» Великобританию: экономист рассказал, во сколько обойдется покупка

Экономист Ван: теоретическая цена Британии для Маска составит 20 трлн долларов. Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ориентировочная цена Британии, которую теоретически мог бы заплатить американский бизнесмен Илон Маск за покупку королевства, составила бы приблизительно 18-20 триллионов долларов. При этом данная сумма не учитывает целый ряд важных факторов. Такую оценку в интервью РИА Новости дал профессор факультета экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван.

Экономист таким образом ответил на вопрос предпринимателя о возможной стоимости целого государства. Недавно Маск в соцсети X прокомментировал статью сатирического портала Babylon Bee, где утверждалось, что бизнесмен якобы приобрел Великобританию с целью создать там свободу слова. В ответ на эту шутку Маск поинтересовался, во сколько могло бы обойтись королевство.

«Если все же необходимо назвать число, я бы использовал цифру 13-15 триллионов фунтов стерлингов ($18-20 трлн) как консервативный ориентир бухгалтерских расчетов… Это следует понимать как измеримый нижний ориентир, а не как цену, за которую Великобританию действительно можно было бы купить», - пояснил профессор.

Ван отметил, что названная цифра ни в коей мере не отражает реальную гипотетическую стоимость, поскольку не учитывает множество факторов, определяющих подлинную ценность государства. В частности - земли, человеческий капитал, культурное наследие и другое.

Ранее Илон Маск осудил британский суд за вынесение приговора о публикациях в соцсетях. Он назвал Соединенное Королевство тюремным островом, где происходит очень много арестов.