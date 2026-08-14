“Почему недостаточно просто вернуть советские”: Елена Ямпольская объяснила, зачем нужен новый единый учебник по русскому языку

Ямпольская объяснила, почему недостаточно вернуть советские учебники по русскому Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Недостаточно просто вернуть советские учебники по русскому языку — стране нужны новые единые пособия, отражающие достижения современной России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила советник президента Елена Ямпольская, отвечая на вопрос от слушателя радио. Тот спросил, зачем нужно создавать единый учебник русского языка - почему бы просто не взять советские пособия?

«Я думаю, какие же молодцы были при советской власти, что не говорили: да просто взять царский учебник и все. Чего выдумывать?» — сказала Ямпольская, комментируя предложение.

Она отметила, что новые пособия должны включать информацию о вершинах, которых страна достигла за последнее время, о новых героях и обстоятельствах современной жизни.

«Мы не можем просто взять старые учебники. Потому что страна достойна новых», — отметила советник президента.

Ямпольская в интервью подчеркнула важность создания единых учебников в России, поскольку, по ее словам, это часть политики по выстраиванию единого образовательного пространства в стране.

Сайт KP.RU ранее писал, что первыми единый учебник по русскому языку получат ученики 10-11 классов - 1 сентября 2027 года. Причем эти учебники школьникам будут выдавать бесплатно.

Елена Ямпольская: Слова «Работайте, братья» вошли в новый учебник русского языка