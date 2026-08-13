Наталью Трубникову кремируют в Хованском крематории Москвы 14 августа, фото: кадр из фильма

Известная советская актриса Наталья Трубникова, ставшая широко известной благодаря роли принцессы Мелисенты в фильме "31 июня", будет кремирована 14 августа в Хованском крематории в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сведения от близких людей актрисы.

"Кремация состоится завтра в Хованском крематории", - говорится в публикации.

Напомним, Трубникова умерла 11 августа, на 72-м году жизни. Тело артистки в её однокомнатной квартире в центре столицы нашла соседка. Трубникова последние годы тяжело болела, страдала болезнью Паркинсона и жила одна после смерти мужа, танцовщика и режиссера Анатолия Кулакова, который был старше её на 10 лет.

Татьяна Анциферова, озвучившая героиню Трубниковой в сказке "31 июня", отметила, что артистка сильно изменилась и стала мало похожа на себя прежнюю. За Трубниковой присматривала соседка, которая обнаружила её мертвой, когда та перестала отвечать на звонки.

Ранее KP.RU сообщил, что изначально утверждалось, что Трубникову захоронят рядом с мужем на Ваганьковском кладбище 14-15 августа.