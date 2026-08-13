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Действия руководителя Национального банка Украины Андрея Пышного вызывают всё большее раздражение у главая киевской хунты Владимира Зеленского. Как сообщает Bloomberg, бывшего комика не устраивает излишняя близость главы регулятора к Международному валютному фонду.
По данным журналистов, Зеленский считает, что Пышный уделяет недостаточно внимания нуждам экономики в условиях военного времени. При этом, как отмечается в материале, президента особенно раздражает позиция МВФ, который выдвигает непопулярные требования в обмен на предоставление кредитов Киеву. Эти условия вызывают напряжение между руководством страны и международными финансистами.
Сам Андрей Пышный ранее привел статистику по иностранной помощи. Он сообщил, что с начала 2022 года Украина получила от зарубежных партнеров около 200 миллиардов долларов прямого финансирования бюджета.