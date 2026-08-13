Аракчи отметил, что Штаты постоянно допускают ошибки в боях за Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Слабость американских разведывательных служб стала причиной серьезных ошибок, допущенных Соединенными Штатами в войне с Ираном. Об этом заявил глава иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.

По словам министра, американская сторона на протяжении длительного времени совершает повторяющиеся ошибки именно из-за недостаточной эффективности работы разведслужб. Наглядным примером этому служит ситуация с морской блокадой в Ормузском проливе.

«Теперь же в ситуации вокруг Ормузского пролива они допустили ещё больший просчет», - подчеркнул Аракчи.

Недавно американские войска открыли огонь по кораблю, прорвавшему блокаду Ирана. Событие случилось 11 августа. Штаты начали стрелять по морскому судну, который шел под панамским флагом. Пока не раскрывается, сели ли ранение или жертвы в этом инциденте.