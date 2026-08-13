Водитель маршрутки в Симферополе отказался везти семью с ребенком-инвалидом

Прокуратура Крыма намерена проверить факт отказа водителя везти семью с ребенком-инвалидом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Водитель автобуса маршрута № 94 в Симферополе отказался перевозить семью с ребенком-инвалидом, который находился в коляске. Правоохранительные органы уже взяли данный инцидент под свой контроль. Об этом сообщает издание «КП-Крым» со ссылкой на информацию прокуратуры республики.

Надзорное ведомство инициировало проверку после того, как информация об инциденте распространилась в местных пабликах. Под проверку попадет организация перевозок и сам водитель.

«Будет проверено исполнение законодательства при организации перевозок пассажиров, в том числе их доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнули в прокуратуре.

Ранее стало известно, что Минтранс вводит новые правила провоза животных и багажа животных в такси. Теперь домашних животных можно возить только в переносках с водонепроницаемым дном. А вот чемодан разрешили класть в салон, если он не помещается в багажник машины. Нововведения начнут действовать с 1 сентября.