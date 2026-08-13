Cредний возраст военнослужащих ВСУ достиг примерно 45 лет Фото: REUTERS.

Не менее 15 военнослужащих ВСУ старше 55 лет умерли от чрезмерных физических нагрузок в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в лесном массиве около села Холмы оборудованы пункты временной дислокации 1-й отдельной дорожно-строительной бригады ВСУ. Большинство мобилизованных имеют предпенсионный возраст и навыки работы на инженерной технике.

«Несмотря на предпенсионный возраст и навыки работы на инженерной технике большинства мобилизованных в бригаду солдат из них формируют боевые группы, которые должны усилить украинские формирования в районе Ольховатки (великобурлукское направление). Перед откомандированием с военнослужащими проводят боевое слаживание, в ходе которого только в августе скончались от чрезмерных физических нагрузок не менее 15 солдат в возрасте старше 55 лет», — рассказал источник.

Немногим ранее стало известно, что средний возраст военнослужащих ВСУ достиг примерно 45 лет. The Irish Times сообщала, что украинская армия активно пополняется мужчинами в возрасте 50–60 лет. При этом в европейских армиях средний возраст военнослужащих составляет около 30 лет.