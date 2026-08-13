Участники БАЭ-2026 засняли солнечное затмение. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

12 августа буквально весь мир наблюдал за солнечным затмением. Школьникам и студентам колледжей из Москвы, которые участвуют в Большой Арктической экспедиции-2026, посчастливилось понаблюдать за ним с полуострова Таймыр.

«Лучшее место для наблюдения редчайшего феномена… Мы успели. Солнечное затмение - это еще одно чудо, которое подарила нам сегодня природа», - передает специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике Евгений Сазонов.

ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

По словам нашего журналиста, сначала отряд переживал, что погода не позволит в полной мере насладиться астрономическим явлением. Но день выдался солнечным, группа выбрала хорошее место на побережье Карского моря и смотрела за затмением буквально из «первого ряда».

«Когда смотришь, как диск Луны потихоньку закрывает Солнце, вокруг темнеет, вокруг все замирает, и спокойная тундра становится вообще мертвой по звукам, это, конечно, удивительно, незабываемо», - рассказал спецкор «КП».

ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

После того, как Луна ушла в сторону, вокруг снова установилась яркая и солнечная погода. А участники Большой Арктической экспедиции, организованной Департаментом образования и науки Москвы при поддержке регионального отделения «Движения первых» и общественного экологического проекта «Чистая Арктика», продолжили путь к мысу Челюскин. Впереди их ждала встреча с медведем. Подробнее - в репортаже KP.RU.