В Новороссийске остановили работу зернового терминала КСК Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ГК «Дело» останавливает работу зернового терминала КСК в Новороссийске для безопасности сотрудников и инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении руководства предприятий.

«Группа компаний "Дело" сообщает о приостановке операционной деятельности своего зернового терминала КСК, расположенного в порту Новороссийска. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры», — говорится в опубликованном сообщении.

Терминал прекратил разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и другие операции. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.

Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 12 августа Новороссийск пережил массированную атаку ВСУ. Позже стало известно, что зерновой терминал в Новороссийске был поврежден обломками вражеских дронов.