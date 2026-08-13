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НовостиЗдоровье13 августа 2026 14:19

Врач назвала факторы, которые «крадут» память у молодых людей

Врач Кондальская: дефицит железа может привести к проблемам с памятью
Анастасия ПИГИНА
Для сохранения когнитивного здоровья врач рекомендует спать 7-9 часов. Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Для сохранения когнитивного здоровья врач рекомендует спать 7-9 часов. Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Проблемы с памятью и концентрацией могут появляться даже у молодых людей и не всегда связаны с заболеваниями мозга. Врач-терапевт и кардиолог Юлия Кондальская рассказала, какие факторы чаще всего приводят к когнитивным нарушениям. Об этом пишет «Газета.Ru».

«В практике у молодых пациентов чаще встречаются метаболические и стресс-индуцированные нарушения, связанные с образом жизни, а не нейродегенеративные заболевания. Такие изменения часто обратимы при своевременной коррекции», – отметила Кондальская.

По словам специалиста, на память и внимание негативно влияют хронический недосып, постоянный стресс, эмоциональное выгорание и тревожные состояния. Причиной также могут стать дефицит железа, витаминов B12 и D, нарушения работы щитовидной железы и инсулинорезистентность.

Для сохранения когнитивного здоровья врач рекомендует спать 7-9 часов, регулярно заниматься аэробными нагрузками, следить за давлением, уровнем сахара и холестерина, правильно питаться и отказаться от курения. Если проблемы с памятью и концентрацией сохраняются неделями или быстро усиливаются, стоит обратиться к врачу.

Ранее невролог Кирилл Алмазов рассказал, какие продукты стоит добавить в рацион для поддержки памяти и внимания.