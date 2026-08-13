Россиянам рассказали о плюсах и минусах основных вариантов вложений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вклады остаются самым понятным способом сбережений, но при снижении ставок многие ищут альтернативы. Финансист Алексей Эфрос в беседе с Lenta.ru предупредил, что акции вряд ли подойдут тем, чья главная цель — сохранить капитал.

Эфрос посоветовал распределять деньги в зависимости от срока, когда они могут понадобиться. Для текущих расходов и подушки безопасности он рекомендовал вклады, а для долгосрочных целей — программы долгосрочных сбережений или накопительное страхование жизни.

Финансист отметил, что ПДС выгодна господдержкой и налоговыми льготами, а НСЖ совмещает накопление со страховкой, но забрать деньги досрочно часто невыгодно. Акции, по его словам, подходят только для части капитала, которую готовы заморозить на годы и пережить падения рынка.

Облигации эксперт назвал рискованными из-за разницы в надежности эмитентов, а высокую доходность корпоративных бумаг посоветовал оценивать с осторожностью. Главный принцип Эфроса — не гнаться за максимальной прибылью, а сочетать вклады, страховки и инвестиции по горизонтам планирования.

При этом в июле 2026 года сохранилась тенденция роста рублевых вкладов населения, однако темпы роста были менее значительными, чем месяцем ранее. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на данные Центробанка.