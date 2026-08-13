Жители Москвы смогут пройти бесплатное обследование в рамках проекта «Ночь в поликлинике»

В рамках программы «Московский чекап» на бульварах столицы открылись павильоны здоровья. Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Кроме «Ночи в музее» и «Ночи в театре» у москвичей появилась еще одна возможность интересно и с пользой провести темное время суток. В столице запускают новый городской проект «Ночь в поликлинике». Его организуют в рамках двух программ – «Лето в Москве» и «Московский чекап», так что у посетителей будет возможность не только проверить свое здоровье, но и принять участие в развлекательных мероприятиях.

В ночь с 22 на 23 августа и с 29 на 30 августа будут открыты десять поликлиник, в которых жители столицы смогут бесплатно пройти экспресс диагностику, проконсультироваться у специалистов и поучаствовать в мастер-классах. Кроме того, запланированы концерты, киносеансы и спортивные разминки.

«Мы хотим, чтобы забота о здоровье становилась для всех москвичей простой и естественной частью жизни. “Ночь в поликлинике” - отличная возможность провести вечер выходного дня с семьей или друзьями, послушать концерт любимых исполнителей, посетить интересный мастер-класс, посмотреть фильм и заодно уделить время здоровью: проверить основные показатели организма, оценить состав тела и получить рекомендации специалистов. В проекте примут участие 10 поликлиник в разных округах Москвы, и мы надеемся, что для жителей это станет еще одним простым и интерактивным способом уделить внимание своему здоровью», - рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специально для «Ночи в поликлинике» в организациях здравоохранения устроят тематические зоны. Здесь можно будет пройти профилактическую диагностику, узнать о возможностях столичной медицины и сделать биоимпедансный анализ состава тела.

Остальные зоны превратятся в площадки для развлекательных и культурных мероприятий. Каждая поликлиника предложит посетителям свою уникальную программу, посвященную спорту, искусству, музыке, кино или театру. Гостей пригласят присоединиться к мастер-классам, тренировкам, кинопоказам и концертам.

Анастасия Ракова напомнила, что в рамках программы «Московский чекап» уже работают павильоны здоровья, открывшиеся на бульварах столицы. В них жители города всего за 15 минут могут проверить свое здоровье и получить рекомендации врачей

«Все это позволяет сделать заботу о здоровье повседневной рутиной и перейти от лечения болезней к выявлению ранних рисков», - подчеркнула заместитель мэра Москвы.

О старте программы «Московский чекап» в конце июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Благодаря проекту комплексной диагностики здоровья горожане смогут пройти более расширенное обследование, в том числе сдать анализы и провести высокотехнологичные исследования организма, которые раньше были недоступны бесплатно по полису ОМС.

На первом этапе обследования пациент заполняет анкеты о своем самочувствии и проходит тесты. По результатам тестирования для него будут автоматически формироваться персональные рекомендации. При необходимости пациента направят на расширенное обследование в поликлинику.