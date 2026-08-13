На Украине разворовали почти полмиллиарда рублей на закупках БПЛА Фото: REUTERS.

На Украине при закупках БПЛА разворовали 254 млн гривен или почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Новые эпизоды выявили в деле о злоупотреблениях в Госспецсвязи при закупке дронов для ВСУ в 2023 году. Ранее ущерб государству оценивался в 90 млн гривен, однако после изучения дополнительных доказательств сумма выросла почти втрое.

Четырем уже проходившим по делу фигурантам обновили подозрения. Еще одним подозреваемым стал фактический контролер частных компаний. Их действия квалифицировали как растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Немногим ранее сотрудники украинской Нацгвардии попались на хищении более 150 млн гривен при военных закупках. По данным НАБУ и САП, фигуранты завышали стоимость имущества для армии, а часть полученных денег потратили на дорогие автомобили и недвижимость. Подозрения получили восемь человек.