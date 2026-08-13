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НовостиПолитика13 августа 2026 14:37

Захарова: с каждым днем возможности Украины противостоять России снижаются

Официальный представитель МИД РФ заявила о неизбежном ослаблении режима Киева
Анна АДАМАЙТЕС
Захарова: с каждым днем возможности Украины противостоять России снижаются. Фото: МИД РФ

Захарова: с каждым днем возможности Украины противостоять России снижаются. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 13 августа, в четверг, что с каждым днём возможности киевского режима противостоять специальной военной операции России снижаются.

В комментарии, который опубликован на сайте МИД, дипломат отмечает, что Владимир Зеленский всё активнее выпрашивает у Запада вооружения, запасы которых у Украины стремительно тают. А ВСУ, неспособные наносить эффективные удары по российским военным объектам, продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население. Дипломат привела несколько примеров таких ударов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обозначил основную цель СВО — обеспечить мир, стабильность и безопасное развитие России на десятилетия вперёд. Он также подчеркнул, что РФ открыта для переговоров, но не отступает от своих целей и доведёт операцию до конца.