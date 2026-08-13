Улучшить дикцию можно за 5–10 минут в день: три простых совета Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Чёткая речь нужна не только ораторам. Она помогает убедительнее звучать на переговорах и в повседневном общении. Об этом рассказала aif.ru певица Алина Пакеева.

Она отметила, что тренировать дикцию можно даже в дороге или на прогулке. Для этого не нужно специальное оборудование. Первое упражнение — скороговорки. Исполнительница советует начинать с медленного темпа, внимательно проговаривая звуки, и лишь затем ускорять темп.

В качестве примера она привела фразу «Шла Саша по шоссе и сосала сушку». Пакеева рекомендует менять интонацию и громкость, чтобы усложнить задачу.

Второй совет касается разминки губ и языка. Артистка пояснила, что достаточно пары минут, чтобы сделать речь чётче. Она предложила улыбаться, вытягивать губы трубочкой или водить языком по зубам. Такие движения удобно делать по пути на работу, но в транспорте лучше выбирать незаметные варианты.

Третье упражнение связано с дыханием во время ходьбы. Пакеева подчеркнула, что нехватка воздуха заставляет говорить сбивчиво и тихо. Она посоветовала синхронизировать вдохи и выдохи с шагами. Например, на выдохе можно перечислять дни недели или читать короткие фразы.

В дальнейшем певица предлагает усложнить задачу и проговаривать на одном выдохе стихи. Она уверена, что даже 5–10 минут ежедневной практики сделают речь плавной и убедительной.

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