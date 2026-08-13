Продюсер отметил, что у них с Киркоровым действительно бывали конфликты. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иосиф Пригожин рассказал об отношениях с Филиппом Киркоровым после слов Авраама Руссо о продюсере. Пригожин признался, что сейчас они с артистом поддерживают хорошие отношения, а самого Киркорова назвал порядочным человеком. Об этом пишет Super.ru.

«И супер порядочный по деньгам и по делам. Филипп Киркоров, с которым можно всегда зарабатывать. Он порядочный, я могу это сказать с полной ответственностью. Порядочнее Филиппа в бизнесе, в нашем шоу-бизнесе, я никого не знаю», – заявил Пригожин.

Продюсер отметил, что у них с Киркоровым действительно бывали конфликты, однако со временем им удавалось мириться. По словам Пригожина, артист не зацикливается на старых обидах и умеет прощать.

При этом Пригожин поставил Киркорова в один ряд с Николаем Басковым, назвав их «потрясающими ребятами». Он также заявил, что считает Киркорова надежным партнером по работе.

Ранее Авраам Руссо рассказал о давнем конфликте с Иосифом Пригожиным, заявив, что Филипп Киркоров якобы предупреждал его не доверять продюсеру и называл его «интриганом».