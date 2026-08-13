Коже после отпуска нужен отдых и уход: косметолог рассказала о порядке восстановления Фото: Lyubov Levitskaya / Shutterstock / FOTODOM

После пляжного отпуска кожа часто выглядит хуже, чем до поездки. Ультрафиолет и смена климата разрушают защитный слой, обезвоживают клетки и повышают чувствительность. Врач-косметолог Зухра Балакеримова в беседе с aif.ru предупредила: первым делом нужно не омолаживать лицо, а снимать острый стресс, иначе можно получить ожог или пигментацию.

В первые трое суток косметолог советует забыть о скрабах, спирте и ретиноле. Она рекомендует умываться только теплой водой с молочком или гидрофильным маслом без запаха. Лицо после умывания нельзя тереть, только слегка промокнуть полотенцем, чтобы не травмировать эпидермис.

Основой ухода на этом этапе должны стать кремы с церамидами и жирными кислотами. По словам эксперта, они работают как заплатки для барьера и удерживают влагу. Обязательно наносите SPF 50 плотным слоем, так как поврежденная кожа мгновенно темнеет на солнце.

На второй неделе, если краснота прошла, Балакеримова разрешает добавить сыворотку с пантенолом или гиалуроновой кислотой. Она подчеркивает, что ниацинамид в концентрации 5% поможет выровнять тон без риска раздражения. Новые средства вводят по одному с перерывом в пару дней, чтобы не спровоцировать аллергию.

С третьей недели разрешено возвращать ретинол, но в низкой дозировке и через день. Кислотные пилинги эксперт рекомендует отложить на 1,5 месяца, чтобы не получить темные пятна. Главное правило на весь период восстановления — ежедневная защита от солнца и антиоксиданты утром, чтобы закрепить результат.

При этом неправильный питьевой режим ускоряет старение кожи. Об этом рассказала дерматолог, косметолог Ирина Котова в беседе с RT. По словам специалиста, коже вредит и плохое питание, особенно любовь к углеводам и сахарам.