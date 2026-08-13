Царапина от кошки может оказаться фатальной: у хвостатых может оказаться смертельный грибок Фото: ROUELLE UMALI/Xinhua/globallookpress.com

В мире, где все боятся искусственных вирусов, тихо набирает обороты другая угроза — смертельный грибок, который разносят домашние кошки. Заразиться им можно даже через чихание питомца или обычную царапину, а лечится инфекция крайне тяжело. Об этом предупреждают эксперты, на данные которых ссылается aif.ru.

Профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила aif.ru, что грибки рода Sporothrix, в отличие от вирусов, безразличны к виду хозяина и питаются любой органикой. Особую тревогу вызывает бразильский штамм, который с 1990-х годов уже поразил тысячи кошек и людей в Рио-де-Жанейро. Случаи заражения зафиксированы в США, Индии и даже в Великобритании, куда грибок попал вместе с переехавшей семьей и их больным котом.

По словам биолога, главная опасность кроется в живучести патогена: он выживает на стали до десяти дней, тогда как известная кандида — лишь двое суток. Передается он через укусы, царапины и даже кошачий чих, а симптомы у людей появляются не сразу. Ученые бьют тревогу, поскольку на границах питомцев проверяют только на бешенство, а тестов на этот грибок просто не существует.

В зоне риска не только владельцы животных, но и дачники, так как родственник этого грибка поражает любителей роз через уколы шипами. При ослабленном иммунитете болезнь может привести к язвам и пневмонии, а смертность среди кошек остается высокой.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Башкирии девочка погибла от бешенства после того, как неизвестная кошка поцарапала ей ногу. Критичным стало неоказание помощи от бешенства в экстренном порядке.