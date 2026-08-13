Екатерина Сироткина назначена директором Московского театра сатиры

Екатерина Сироткина назначена директором Московского академического театра сатиры. Фото: foto.mos.ru

Екатерина Сироткина назначена директором Московского академического театра сатиры. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры.

До назначения Сироткина занимала должность заместителя директора театра. Другие подробности кадрового решения в ведомстве не приводятся.

Немногим ранее народная артистка России Алена Яковлева рассказала о непростой ситуации в Театре сатиры. По ее словам, за сезон учреждение покинули восемь ведущих артистов. Сама Яковлева, которая служит в театре более 40 лет, заявила, что уходить не намерена.