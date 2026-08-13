Юрист предупредил отдыхающих о последствиях драки за лежак

Спор за шезлонг может закончиться арестом. Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт из-за места на пляже или занятого шезлонга может закончиться не только испорченным отдыхом, но и серьезными последствиями. Юрист Дмитрий Хрулев рассказал, какое наказание может грозить за драку из-за лежака. Об этом пишет «Абзац».

«При установленном легком вреде здоровью уже возникает вопрос о ст. 115 УК РФ. За такие действия предусмотрены штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест. При хулиганском мотиве ответственность становится строже. Такие действия могут квалифицироваться по ст. 116 УК РФ «Побои» с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы», – пояснил Хрулев.

По словам юриста, за толчок, удар или пощечину без вреда здоровью может наступить административная ответственность. Штраф по статье о побоях составляет от 5 до 30 тысяч рублей, также возможны арест или обязательные работы. За оскорбление предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.

При этом сам факт нахождения на общественном пляже не дает права занимать конкретный платный шезлонг. Если лежак был заранее оплачен или забронирован, лучше сохранить чек или подтверждение оплаты. В случае драки юрист советует зафиксировать травмы, обратиться к врачу, сохранить записи с камер и видео очевидцев.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что появление в купальнике за пределами пляжа может обернуться административным наказанием, включая штраф или арест до 15 суток.