Захарова заявила, что Киев не раз демонстрировал всем, что он может совершать теракты в чужой стране. Фото: МИД РФ

Киевский режим буквально представляет угрозу для всего мира. Доказательство тому служат многократные диверсии и провокации «под чужим флагом» в разных странах. Такую точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

По ее словам, неонацистский режим, который активно поддерживается Западом на Украине, множество раз показывал всем на что способен. В частности, при совершении терактов «под чужим флагом».

«Неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу. Он неоднократно демонстрировал, что способен на проведение террористических и диверсионных операций», - подчеркнула Захарова.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что ВСУ сражаются не с российскими войсками, а с мирными гражданами. Поэтому противник так активно бьет по логистическим центрам маркетплейсов.