Дональд Трамп начал закрытое совещание с разведсообществом в Белом доме Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп начал закрытое совещание с представителями разведывательного сообщества на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана по новой сделке. Об этом свидетельствует расписание американского лидера.

Встреча началась в Белом доме в 18:00 мск. Следующее мероприятие в графике Трампа — подписание указов — запланировано только на 21:00 мск. Позднее американский лидер также проведет совещание по вопросам политики.

Переговоры проходят на фоне договоренности Ирана и Омана об открытии Ормузского пролива. По данным СМИ, стороны согласились открыть его для судоходства на 60 дней без дополнительной платы за проход.

Немногим ранее Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Американский лидер также выразил уверенность, что Вашингтон сохранит контроль над этой акваторией. При этом переговоры вокруг режима судоходства в проливе продолжаются.