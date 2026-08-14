Инспекторы Пентагона и Госдепа США сделали неутешительный вывод о ремонте электростанций Украины

Разведка США: Украине нужно не менее года на ремонт мощных электростанций. Фото: Jan Woitas/GLOBAL LOOK PRESS

Украине потребовалось не меньше года на ремонт поврежденных электростанций высокой мощности. Об этом говорится в докладе инспекторов Пентагона Госдепа США, переданного на рассмотрение Конгресса США.

«Украина может починить большую часть поврежденных подстанций в течение 6 месяцев, а поврежденные мощные электростанции не менее чем за 1 год», - говорится в документе.

Однако эксперты оговариваются - сроки эти зависят от масштабов дальнейших повреждений и . объема помощи со стороны партнеров, которые могли бы поставить оборудование. При этом, о каких именно электростанциях идет речь, не уточняется.

Констатируется, что эти сроки «зависят от масштабов дальнейших повреждений» украинских объектов энергетической инфраструктуры, а также от «объемов помощи со стороны партнеров в виде поставок оборудования для ремонта». Какие именно электростанции имеются в виду, не уточняется.

Авторы доклада также напомнили, что Госдеп уже реализовал на Украине 12 программ в сфере энергетики на сумму $1 млрд.

В июне этого года российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань» поразили электростанцию «Никольская», расположенную в Днепропетровской области.

А в августе ВС РФ нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и еще семи электроподстанциям.