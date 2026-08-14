В США не оценили просьбу Зеленского о ПВО: ему указали на очевидный исход Фото: REUTERS.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что системы американской противовоздушной обороны не смогут уберечь украинскую столицу от проблем в зимний период. Он подчеркнул, что даже самые современные перехватчики PAC3 не в силах обеспечить полную безопасность неба Украины в ближайшие холода.

«Все американские перехватчики PAC3 не смогли бы обеспечить безопасность украинского неба этой зимой», — говорится в публикации.

Американский эксперт предупредил, что если западные партнеры продолжат поставлять оружие киевскому режиму, это приведет к гибели большого числа людей. По его убеждению, такие действия союзников обрекают украинцев на напрасные жертвы. Дэвис уверен, что исход противостояния уже предрешен, и победа останется за Россией.

Ранее к своим согражданам обратился майор Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко. Офицер призвал украинцев готовиться к тому, что зимой возникнут серьезные перебои с подачей электроэнергии. Федоренко посоветовал жителям страны уже сейчас задуматься о приобретении генераторов и дополнительных аккумуляторов для подъездов.