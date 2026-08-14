Украинский флаг в Краматорске был уничтожен бригадой «Север-V» ВС РФ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский флаг, установленный в одном из парков Краматорска, был уничтожен российскими операторами дронов. Об этом сообщили ТАСС в бригаде «Север-V» Добровольческого корпуса, входящей в состав Южной группировки войск.

«Операторы дронов бригады Север-V нанесли удар по государственному флагу Украины, установленному в парке «Юбилейный» в Краматорске», - заявили в бригаде.

Представители подразделения также подчеркнули, что российские войска продолжают продвижение и уже значительно приблизились к Краматорску.

Ранее стало известно, что 13 августа армии России удалось освободить еще одну территорию на донецком направлении. В этот раз они установили контроль над населенным пунктом Петровка. Согласно информации Минобороны РФ, миссию выполнили солдаты из Центральной группировки. Стоит учесть, что село находится в 4 км юго-западнее Дружковки - важного узла обороны ДНР.