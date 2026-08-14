Что будет с телом Натальи Наговицыной на пике Победы спустя год после трагедии: жуткие детали Фото: личный архив Натальи Наговицыной

Российские альпинисты не получали задач по спуску тела Натальи Наговициной с пика Победы. Спасательные работы на этой вершине в текущем сезоне полностью завершены из-за сложных погодных условий. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

«Задачи эвакуировать тело не ставилось и не стоит перед альпинистами. Это может произойти в случае, если, например, об этом заявят или попросят родственники. Но это довольно рискованная история. В этом сезоне даже разговоров об этом не было», — указал Яковенко.

Трагедия произошла 12 августа прошлого года во время восхождения Наговициной на пик Победы. На высоте 7200 метров спортсменка получила тяжелый перелом ноги и потеряла возможность самостоятельно передвигаться. Сразу после инцидента было организовано несколько поисково-спасательных экспедиций, однако все они закончились безуспешно.

После трагедии с опытной альпинисткой, власти Киргизии изменили правила получения допуска на восхождения. Для экстремалов теперь будет сложнее совершить опасное восхождение.