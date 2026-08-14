«Мы уже думали, что надежды нет»: 19-летний парень поднял со дна реки тонущего ребёнка

«Мы уже думали, что надежды нет»: 19-летний парень спас тонущего в реке ребёнка Фото: администрация Хилокского округа

В Забайкалье 19-летний Станислав Шохирев спас тонущего шестилетнего мальчика, вытащив его со дна реки Хилок. Парень бросился в воду, когда услышал крик девочки, и нашел ребенка уже без сознания. Подробностями делится «КП-Иркутск».

В июне компания отдыхала на берегу, среди них была женщина с детьми, присматривавшая за чужим мальчиком. Взрослые не заметили, как ребенок оступился на скользком склоне и упал в воду.

Станислав рассказал, что сначала увидел только голову над водой, а через мгновение мальчик скрылся под поверхностью. Глубина в том месте резко обрывалась, и для малыша она едва не стала смертельной.

Парень нырнул и нащупал тело на дне, после чего вытащил ребенка на берег. Взрослые тут же начали делать реанимацию, и спустя время мальчик закашлял, задышал и закричал от испуга.

«Помогали все. Кто-то вызывал скорую, кто-то проводил реанимацию. Мальчик был без сознания, кожа - синяя. Честно говоря, мы уже думали, что надежды нет. Но никто не останавливался», — рассказал юноша.

Приехавшая скорая увезла ребенка в больницу, а мама позже поблагодарила спасителя по телефону и сообщила, что сын здоров. Станислав скромно заметил, что героем себя не считает, а лучшая награда для него — спасенная жизнь.

«Герой? Нет, какой я герой. Просто оказался рядом. Любой бы на моем месте так поступил», — скромно отметил мужчина.

Вместе с другом Алексеем Ермолаевым они получили благодарственные письма от полиции и администрации округа. Сейчас парень готовится к армии и не ищет славы, считая свой поступок естественным для любого человека.

Ранее KP.RU рассказывал, как парень в одиночку спас троих тонущих детей, но сам едва не попрощался с жизнью. История произошла в Красноярском крае на Лыткинском пруду.