Лавров: любой дипломат должно иметь чувство юмора Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, каким качеством должен обладать настоящий дипломат. По его мнению, каждый сотрудник дипведомства обязан иметь хорошее чувство юмора. Об этом он заявил в беседе с ИС «Вести».

«Дипломат должен быть с чувством юмора, веселым, как только он хорошо сделал свою работу, и она была принята», - отметил Лавров.

Министр также высказался и о своих качествах. По словам Лаврова, ни одна черта его характера не мешает ему работать дипломатом.

Ранее глава МИД РФ прокомментировал возможный приезд спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Дипломат подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин готов принять политика и бизнесмена. Однако важно, какие именно предложения по разрешению украинского кризиса они преподнесут.