ANSA: следствие не рассматривает диверсию, как причину ЧП на заводе под Римом Фото: REUTERS.

Итальянские следователи исключили умышленный поджог и диверсию среди основных версий возгорания на заводе боеприпасов под Римом. Причиной инцидента, по предварительным данным, стала авария, точные обстоятельства которой сейчас устанавливаются. Об этом пишет агентство ANSA, ссылаясь на материалы дознания.

Доступ к месту происшествия на предприятии KNDS Ammo Italy пока ограничен из соображений безопасности. Франко-германская компания KNDS, владеющая заводом, подтвердила факт несчастного случая. В корпорации заверили, что в результате происшествия никто не пострадал, а для выяснения обстоятельств на площадку направлены экспертные группы.

Представители компании отметили, что пока не могут предоставить точных данных о динамике событий. Группа KNDS считается крупным поставщиком артиллерии для европейских нужд, а итальянский завод выпускает боеприпасы для наземной обороны.

Ранее местные правоохранители возбудили уголовное дело о поджоге после взрыва на предприятии. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.