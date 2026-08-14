Лавров: ЕС шантажирует Вучича для присоединения Сербии к решениям против России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз занимается шантажом президента Сербии Александра Вучича, заставляя его присоединиться к решениям ЕС в отношении России. Но сербский президент мужественно держится уже не первый год. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«На данном этапе Евросоюз над ним издевается, просто его шантажирует... Он мужественно выдерживает это давление уже не один год. Президенту Сербии непросто. Он очень опытный политик. И он привержен курсу на евроинтеграцию», - отметил российский дипломат.

Лавров уточнил, что сейчас еврочиновники вынуждают Сербию признать независимость Косово и присоединиться ко всем действиям и решениям ЕС в отношении России.

«Давление это беспардонное, хамское. Они действуют так, как будто у них уже четвертый рейх», - отметил Лавров.

В этом же интервью Лавров отметил, что Россия хотела бы услышать реакцию Сербии на слова журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об убийстве русских.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вести» заявил, что в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца пробиваются «метастазы нацизма».