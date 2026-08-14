Психолог из Самары Тарасюк предложила способы адаптации малышей к детскому саду

Родителям советуют придумать ритуалы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Самарский психолог Екатерина Тарасюк дала советы по адаптации малышей к детскому саду. Она рассказала «КП-Самара», что важно помочь ребенку психологически, так как для него это большая перемена.

«Новый коллектив, незнакомые взрослые, другой распорядок дня и необходимость расставаться с родителями могут вызвать стресс. Нужно формировать у детей ощущение: «Мне может быть непривычно и даже страшно, но я могу справиться, попросить о помощи, а мама и папа обязательно вернутся», – рекомендует Тарасюк.

За несколько недель до детского сада лучше постепенно приближать время подъема, сна и еды малыша к будущему расписанию. Необходимо тренировать его самостоятельно есть, одеваться, пользоваться туалетом, но при этом не устраивать экзамен.

Подготовить ребенка поможет «игра в детский сад». Для этого нужно разыгрывать сценарии, будто игрушки идут в сад, прощаются с мамой, знакомятся с воспитателем, едят, играют, скучают и потом встречают маму. Можно предложить малышу самому стать воспитателем.

Для детей, которым сложно переживать разлуку, психолог советует придумать ритуалы. Например, поцеловать ребенка в ладошку и сказать: «Я оставляю тебе здесь свой поцелуй. Если соскучишься – прижми ладошку к щеке и вспомни меня». Еще можно нарисовать что-то общее на руке ребенка и своей, например сердечки.

По словам психолога, плач при расставании – это нормально, он еще не значит, что ребенок не готов к детскому саду. Не стоит стыдить его, важно просто спокойно объяснить: «Я вижу, тебе сейчас грустно и трудно со мной расставаться. Ты можешь скучать по мне. Я тебя понимаю и верю, что ты справишься. Я обязательно приду за тобой».